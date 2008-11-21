Масова роздача російських паспортів у Криму не така вже й масова

Перевірка паспортної ситуації у Криму виявила "нелегальне розповсюдження закордонних паспортів у 1300 випадках".

Про це Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявив в інтерв`ю газеті Dziennik (Польща), відповідаючи на запитання журналіста: "Як виглядає ситуація у Криму? З`явилися числа, які вказують, що вже було видано 20 тис. російських закордонних паспортів населенню півострова".

"Я доручив перевірити паспортну ситуацію у Криму. Виявлено нелегальне розповсюдження закордонних паспортів у 1300 випадках", - сказав В.ЮЩЕНКО.

За його словами, Генеральна прокуратура України провела слідство по кожному з випадків. "Люди, які отримали російські закордонні паспорти - перш за все, як персонал бази російського флоту у Севастополі - мали на це право", - зазначив глава держави.

Водночас він заявив, що "якщо вони стали громадянами Росії, то повинні віддати українські паспорти".

Як повідомлялось раніше, багато українських політиків заявляли про роздачу у Криму паспортів РФ.

Міністр закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО в інтерв`ю німецькій газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung заявив, що Росія видає українським громадянам в Криму російські паспорти. За його словами, на звернення до російської сторони з проханням повідомити про кількість виданих паспортів МЗС України відповіді так і не одержало.

Посольство Росії в Україні спростувало факт роздачі російських паспортів у Криму. «Ніхто просто так паспорти роздавати не буде. Це (заяви про роздачу паспортів - ред.) піар і нічого спільного з дійсністю не має», - заявили у Посольстві.

Подвійне громадянство в Україні заборонено.