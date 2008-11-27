До осені 2009 р. планується закінчити облаштування Одеського родовища

12:00, 27 листопада 2008
Крым
0 0

ЧНГ хоче залучити 1 млрд. грн. від ЄБРР

Державне акціонерне товариство «Чорноморнафтогаз» (Сімферополь) веде переговори з Європейським банком реконструкції і розвитку, який висловив бажання фінансувати розробку Одеського родовища в об`ємі близько 1 млрд. гривень.

Про це повідомляє прес-служба «Чорноморнафтогазу» із посиланням на голову правління компанії Анатолія ПРИСЯЖНЮКА. 

«Я думаю, що буквально протягом трьох місяців це питання зважиться. Основний пункт – розробка механізму контролю за використанням цих грошей за цільовим призначенням, – підкреслив глава правління ДАТ. – Як тільки остаточно зважиться це питання, ми істотно активізуємо роботи по облаштуванню Одеського родовища». 

А.ПРИСЯЖНЮК повідомив, що облаштування Одеського газового родовища планується закінчити до осені 2009 року.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter