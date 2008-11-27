До осені 2009 р. планується закінчити облаштування Одеського родовища
ЧНГ хоче залучити 1 млрд. грн. від ЄБРР
Державне акціонерне товариство «Чорноморнафтогаз» (Сімферополь) веде переговори з Європейським банком реконструкції і розвитку, який висловив бажання фінансувати розробку Одеського родовища в об`ємі близько 1 млрд. гривень.
Про це повідомляє прес-служба «Чорноморнафтогазу» із посиланням на голову правління компанії Анатолія ПРИСЯЖНЮКА.
«Я думаю, що буквально протягом трьох місяців це питання зважиться. Основний пункт – розробка механізму контролю за використанням цих грошей за цільовим призначенням, – підкреслив глава правління ДАТ. – Як тільки остаточно зважиться це питання, ми істотно активізуємо роботи по облаштуванню Одеського родовища».
А.ПРИСЯЖНЮК повідомив, що облаштування Одеського газового родовища планується закінчити до осені 2009 року.