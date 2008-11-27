В УНП пропонують посилити контроль за кримськими чиновниками

Українська держава має в Автономній Республіці Крим та Севастополі посилити контроль за чиновниками, які відпрацьовують отримані іноземні гранти, вважає відповідальний секретар Української народної партії (УНП), керівник юридичного департаменту Андрій МОСТИСЬКИЙ.

«Кошти, що централізовано направляються з федерального бюджету Росії та бюджету Москви, формально призначені для фінансування культурницьких потреб російської громади в Криму. Проте, організовані на московські гранти заходи, дуже часто мають відверто шовіністичний, антиукраїнський характер, розпалюють на півострові міжнаціональну ворожнечу. При цьому, кримські та севастопольські чиновники ігнорують державні програми з розвитку української мови, освіти та культури», – наголосив А.МОСТИСЬКИЙ, слова якого цитує прес-служба УНП.

При цьому, представник УНП прогнозує, що «Російська Федерація буде намагатися посилювати свій вплив в Криму». Тому єдиним можливим виходом із цій ситуації для України А.МОСТИСЬКИЙ вважає «зміцнення позицій української влади на півострові».

«Українська держава повинна більш рішучо та послідовно проводити свою політику в Криму. І, передовсім, це стосується кадрової політики. Неприпустимо, коли призначений державний чиновник веде відверто антидержавну діяльність», – наголосив відповідальний секретар Української народної партії.