Єхануров планує запровадити посаду... «головний старшина ЗСУ»

Міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ планує запровадити посаду «головний старшина Збройних cил України».

«Нова система навчання і підготовки професійного сержантського корпусу української армії, яка запроваджується, передбачає введення службової піраміди у кар`єрі таких військовослужбовців: від головних сержантів рот, батальйонів, бригад аж до головного старшини Збройних сил України», - пояснив міністр оборони нову концепцію функціонування сержантського корпусу в українській армії.

Як передає кореспондент УНІАН, водночас Ю.ЄХАНУРОВ наголосив, що професійний сержантський корпус повинен стати основою ЗСУ, адже саме він є найближчим до особового складу і найбільше з ним працює.

Міністр також повідомив про ініціативу на початку наступного року запровадити у ЗСУ свято – День професійного сержанта. «Це сприятиме підвищенню професіоналізації наших Збройних сил», - сказав Ю.ЄХАНУРОВ.