В УНП пропонують конфіскувати майно Чорноморського флоту РФ

Член Центрального Проводу Української народної партії Борис КОЖИН вважає, що Москва свідомо затягує виведення Чорноморського флоту Росії з Криму, адже таким чином втрачає можливість впливати на політичне, економічне й соціальне життя на півострові.

«Якщо Російська Федерація найближчим часом не узгодить з Україною план виводу своїх військ із Севастополя, добровільно Чорноморський флот РФ не залишить Крим», – переконаний Б.КОЖИН.

На його думку, «якщо Москва почне виводити свій флот, починаючи з 2012-2014 року, цей процес може затягнутися ще на десятиліття».

«Щоб встигнути вивести Чорноморський флот Російської Федерації з території України до 2017 року, Росія мала б розпочинати цей процес «ще вчора»», – підкреслив перший командувач ВМС України, слова якого цитує прес-служба УНП.

Тому, за його словами, позиція керівництва України «має бути жорсткішою».

«План виведення російських військ з території України має включати пункт про те, якщо Росія вчасно не виведе свої підрозділи та техніку з Севастополя, вся військова техніка та обладнання ЧФ, що залишилося на території України, буде конфіскована», – вважає Б.КОЖИН.

У ситуації, що склалася, переконаний Б.КОЖИН, «український МЗС має не закликати Росію повернутися за стіл переговорів, а готувати судовий позов до міжнародного суду». «Якщо плану виведення ЧФ з Криму не буде, це означатиме, що Москва готується свідомо порушити граничні терміни перебування на українській території, порушуючи базові домовленості від 1997 року. А це може бути підставою для дострокового припинення у судовому порядку дії Угоди про оренду Російською федерацією військово-морської бази в Севастополі», – зауважив представник УНП.