Ющенко дав НБУ кілька днів для стабілізації курсової політики

Президент України Віктор ЮЩЕНКО дав керівництву Національного банку України кілька днів для стабілізації курсової політики, інакше обіцяє прийняти жорсткі рішення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прес-секретар Президента Ірина ВАННИКОВА сьогодні на брифінгу.

І.ВАННИКОВА підкреслила, що Президент незадоволений діями керівництва Нацбанку щодо стабілізації курсової політики.

На думку В.ЮЩЕНКА, знецінення гривні лише частково пояснюється психологічним аспектом внаслідок ажіотажного попиту на валюту.

Основною причиною курсової нестабільності глава держави вважає масштабні валютні спекуляції та операції фіктивного імпорту.

«Президент України дає керівництву Національного банку кілька днів для стабілізації курсової політики. У випадку загострення негативних тенденцій глава держави змушений буде приймати жорсткі рішення», - сказала І.ВАННИКОВА.