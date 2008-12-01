Голів сільрад найчастіше притягують за хабарі в Криму

У Криму за хабарництво частіше за інших притягують голів сільських рад автономії.

Про це сьогодні на прес-конференції в Сімферополі повідомив прокурор Криму Володимир БОЙКО.

«Здебільшого притягують у нас до кримінальної відповідальності за хабарі працівників місцевого самоврядування, а - простіше кажучи - це голови сільрад», - відзначив В.БОЙКО.

Це пов`язано з тим, вважає прокурор Криму, що місцеві ради наділені найбільшими повноваженнями у сфері земельних відносин. «Поки що сума хабарів не знижується, а збільшується. Землі стає дедалі менше, а ціни дедалі більші», - відзначив В.БОЙКО.

В автономії суми хабарів головам кримських сільрад є одними з найбільших – 20-60 тисяч доларів США.