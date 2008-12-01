Голів сільрад найчастіше притягують за хабарі в Криму
17:10, 01 грудня 2008Крым
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Дані прокурора автономії
У Криму за хабарництво частіше за інших притягують голів сільських рад автономії.
Про це сьогодні на прес-конференції в Сімферополі повідомив прокурор Криму Володимир БОЙКО.
«Здебільшого притягують у нас до кримінальної відповідальності за хабарі працівників місцевого самоврядування, а - простіше кажучи - це голови сільрад», - відзначив В.БОЙКО.
Це пов`язано з тим, вважає прокурор Криму, що місцеві ради наділені найбільшими повноваженнями у сфері земельних відносин. «Поки що сума хабарів не знижується, а збільшується. Землі стає дедалі менше, а ціни дедалі більші», - відзначив В.БОЙКО.
В автономії суми хабарів головам кримських сільрад є одними з найбільших – 20-60 тисяч доларів США.
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