Кримський міліціонер випустив три кулі в затриманого й застрелився сам

У кримському місті Джанкой співробітник міліції відкрив стрілянину в доставленого у відділення нетверезого, раніше судимого чоловіка, після чого застрелився сам.

Начальник Відділу зв`язків з громадськістю Головного управління МВС України в Криму Олександр ДОМБРОВСЬКИЙ сьогодні повідомив телефоном кореспондентові УНІАН, що інцидент стався днями.

До відділу міліції було доставлено нетверезих співмешканців. «Вони були п`яні і скандалили. Жінка заявила, що чоловік їй погрожує, він небезпечний. З урахуванням того, що у чоловіка таке минуле – він 15 років відсидів за вбивство – їх доставили до відділу, щоб нічого не сталося», - зазначив О.ДОМБРОВСЬКИЙ.

Водночас, коли міліціонер опитував жінку, її співмешканець поводився вкрай агресивно. «Там камери спостереження встановлені, все було записано на відео: коли він (міліціонер) опитував жінку за фактом скандалу, чоловік дуже агресивно поводився. Він увірвався в приміщення, почав ображати його (міліціонера)», - сказав начальник прес-служби міліції Криму.

Чоловіка попросили заспокоїтися, але той не реагував. «Він (співробітник міліції) його один раз попередив, відтак вийняв пістолет, тричі вистрілив... Поранення (у чоловіка) несмертельні, дотичні - поранення вуха, щоки, лівої руки. Після цього (міліціонер) збагнув, що вчинив неприпустимі дії, і вистрілив собі в голову», - повідомив О.ДОМБРОВСЬКИЙ.

У міліціонера, 1967 року народження, залишилися дружина і донька.

Прокуратура і міліція Криму проводять перевірку щодо цього інциденту.

Сьогодні на прес-конференції в Сімферополі прокурор Криму Володимир БОЙКО повідомив: поки що рішення про порушення кримінальної справи не прийнято.