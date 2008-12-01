У Криму за земельні самозахоплення почали саджати
17:56, 01 грудня 2008Крым
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У Криму вперше застосували кримінальне покарання за самовільне захоплення землі.
Прокурор Криму Володимир БОЙКО сьогодні в Сімферополі повідомив, що в автономії вперше застосували кримінальне покарання - за незаконне будівництво на території однієї з селищних рад.
«На сьогодні у нас є приклад, коли суд засудив по статті 197 підсудного за здійснення самовільного захоплення», - сказав прокурор Криму. Суд обрав запобіжний захід у вигляді обмеження свободи.
На сьогодні, за даними прокуратури, загальна площа самозахоплених ділянок в Криму становить 1300 гектарів.
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