У Криму за земельні самозахоплення почали саджати

У Криму вперше застосували кримінальне покарання за самовільне захоплення землі.

Прокурор Криму Володимир БОЙКО сьогодні в Сімферополі повідомив, що в автономії вперше застосували кримінальне покарання - за незаконне будівництво на території однієї з селищних рад.

«На сьогодні у нас є приклад, коли суд засудив по статті 197 підсудного за здійснення самовільного захоплення», - сказав прокурор Криму. Суд обрав запобіжний захід у вигляді обмеження свободи.

На сьогодні, за даними прокуратури, загальна площа самозахоплених ділянок в Криму становить 1300 гектарів.