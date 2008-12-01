В Ялту «приплили» чорні щури

4 чорних щурів (Rattus rattus) за останні декілька місяців знайшли на території Ялти працівники СЕС.

Це дуже тривожна ознака, адже вони не зустрічалися в Ялті вже 20 років, повідомляє офіційний сайт міста.

Як відомо, чорні щури, завдяки звичці жити на кораблях, розносять різні інфекції, у тому числі - чуму.

Теоретично чорні щури могли потрапити до Ялти на одному з іноземних кораблів.

У СЕС міста наполягають на дератизації житлових будинків. Влада Ялти обіцяє сплатити за дератизацію в житловому фонді, а ось роботу щодо укладення договорів із співвласниками багатоквартирних будинків та представниками кооперативних будинків пропонує провести СЕС (в Ялті близько 100 будинків увійшли до організацій співвласників багатоквартирних будинків, 150 будинків відносяться до відомчого житлового фонду).