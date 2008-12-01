Сьогодення вимагає від військових моряків високого рівня дисципліни

Командувач українських Військово-Морських сил адмірал Ігор ТЕНЮХ наголошує, що сьогодення вимагає від військових моряків високого рівня військової дисципліни.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі командування ВМС Збройних сил України, про це він заявив сьогодні під час урочистого мітингу, що відбувся у Центрі морських операцій з нагоди нового навчального року.

Україна, як морська держава, повинна мати сучасні та добре озброєні Військово-Морські сили, завжди готові до виконання завдань за призначенням, сказав І.ТЕНЮХ.

За інформацією прес-центру, командувач також відзначив, що одним з головних завдань, поставлених перед флотом у наступному році, є підтримання встановленого ступеню бойової та мобілізаційної готовності екіпажів кораблів і суден, берегових частин та підрозділів морської авіації.

Адмірал також звернув увагу офіцерського, мічманського та старшинського складу на збільшення зусиль щодо якнайшвидшої адаптації молодих матросів до військової служби, побажав усім підлеглим успіхів у бойовій підготовці та опануванні військово-морської професії.

Сьогодні ж з нагоди початку нового навчального року в берегових частинах та на кораблях Військово-Морських сил ЗСУ відбулись короткі мітинги з шикуванням особового складу, урочистий підйом військово-морських прапорів та прапорів розцвічування.