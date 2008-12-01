Севастополю потрібні робочі

На ринку праці Севастополя на сьогодні налічується 2 тис. вакансій, 60% з них - на робочі спеціальності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив директор Севастопольського центру зайнятості Олександр КЛІМОВ сьогодні на брифінгу.

За словами А.КЛІМОВА, «ми в Севастополі звикли, що у нас з кожним роком потихеньку знижувалася напруга на ринку праці, реєструвалося все менше безробітних, рівень безробіття був одним з найнижчих в Україні. Він і зараз таким є, ми після міста Києва, рівень безробіття у нас становить 2,9%, тоді як в середньому по Україні - 6,2%».

Тим часом директор центру зайнятості відзначив, що «якщо протягом 10 місяців поточного року ситуація у нас була стабільна…, то вже починаючи з жовтня і в листопаді картина дещо змінилася: щодня в центрі зайнятості реєструється по 20-30 осіб». «Таким чином, кількість зареєстрованих в службі зайнятості станом на сьогоднішнє число становить 1700 осіб», - сказав він.

За інформацією А.КЛІМОВА, в жовтні-листопаді 2008 року 75 підприємств Севастополя надали списки в міський центр зайнятості на майбутнє скорочення 602 працівників. З них по галузях: 23% - зайнятих на будівництві, 15,4% - вільнонайманий персонал військових частин, 15,8% - суднобудівельні і судоремонтні підприємства, 9,8% - добувна промисловість, 9% - рибна галузь, і близько 10% - торгівля і сфера послуг.

Говорячи про вакансії в місті, він відзначив, що найбільш затребувані на сьогодні є водії (потрібно 182), військовослужбовці на контрактну службу, міліціонери - 118, інженери - 44, підсобні робітники - 21, продавці - 58, слюсарі - 130, прибиральниці - 138 осіб. «60% - це робочі спеціальності, затребувані на ринку праці», - сказав А.КЛІМОВ.