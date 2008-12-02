Офіційний курс долара перевалив за 7 гривень
00:01, 02 грудня 2008Крым
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НБУ ослабив гривню ще на 27 копійок
Згідно з інформацією офіційного сайту НБУ, на 2 грудня Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:
100 USD США – 714.2000 (на 1 грудня – 687.7700)
100 EUR – 900.4634 (на 1 грудня – 875.3249)
10 RUR – 2.5561 (на 1 грудня – 2.4914)
Як повідомляв УНІАН, з 28 листопада набула чинності постанова НБУ про прив`язку офіційного курсу гривні по відношенню до долара до курсу на міжбанківському ринку.
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