Офіційний курс долара перевалив за 7 гривень

Згідно з інформацією офіційного сайту НБУ, на 2 грудня Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 714.2000 (на 1 грудня – 687.7700)

100 EUR – 900.4634 (на 1 грудня – 875.3249)

10 RUR – 2.5561 (на 1 грудня – 2.4914)

Як повідомляв УНІАН, з 28 листопада набула чинності постанова НБУ про прив`язку офіційного курсу гривні по відношенню до долара до курсу на міжбанківському ринку.