Британський міністр у справах Європи перебуває з візитом у Криму

В Україні з візитом перебуває міністр Великої Британії у справах Європи Керолайн ФЛІНТ.

Як повідомили УНІАН у Посольстві Великої Британії в Україні, візит К.ФЛІНТ, метою якого є подальше укріплення двосторонніх відносин між нашими державами та демонстрація підтримки Великою Британією ближчої інтеграції України з Європейським Союзом, є продовженням обміну візитами високого рівня цього року: двох візитів Президента України Віктора ЮЩЕНКА до Лондона, серпневого візиту міністра закордонних справ Великої Британії до Києва та візиту Герцога ЙОРКСЬКОГО в жовтні.

"Відносини між Великою Британією та Україною постійно поглиблюються. Велика Британія послідовно підтримує демократичний вибір України, її європейські та євроатлантичні прагнення. Наша позиція не може бути яснішою: Україна має стати членом ЄС, коли виконає вимоги до членства", - зазначила К.ФЛІНТ.

Британський міністр у справах Європи закликала Україну "скористатися новими можливостями Східного Партнерства, яке пропонує тіснішу співпрацю та глибшу інтеграцію з ЄС, як шляхом просування до кінцевої мети – членства в ЄС".

Сьогодні К.ФЛІНТ відвідає з одноденним візитом Сімферополь, де зустрінеться з представниками влади Криму та виголосить промову на тему "Україна та ЄС – дивлячись у майбутнє" перед студентами Таврійського національного університету ім. В.І.Вернадського.

Британський міністр наголосить на перевагах, які поглиблення інтеграції з ЄС створить для України та її громадян, зокрема покращання бізнесового середовища, сильніші державні інституції, зменшення рівня корупції та більше можливостей подорожувати до країн Європейського Союзу.

Завтра, 3 грудня, К.ФЛІНТ матиме ряд зустрічей в Києві: з Президентом В.ЮЩЕНКОМ, віце-прем’єр-міністром Григорієм НЕМИРЕЮ та заступником міністра закордонних справ Костянтином ЄЛІСЕЄВИМ. Британський міністр також відвідає Меморіал жертвам Голодомору.