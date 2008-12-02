Природний парк «Айя-Байдарський» створять у Севастополі

Президент України Віктор ЮЩЕНКО розпорядився створити в Севастополі національний природний парк «Айя-Байдарський».

Як йдеться в Указі «Про розширення мережі та територій національних природних парків та інших природно-заповідних об`єктів», глава держави підтримав ініціативу Севастопольської міської державної адміністрації (МДА) щодо створення парку «Айя-Байдарський».

Президент вважає, що це забезпечить підтримання екологічної рівноваги, збереження, відтворення і ефективного використання природних комплексів та об`єктів, які мають особливу природоохоронну цінність.

В.ЮЩЕНКО доручив Кабінету міністрів України передбачати у проектах законів про Державний бюджет України на 2009 та наступні роки видатки на створення нових та розширення територій існуючих національних природних парків та інших природно-заповідних об`єктів, а також на фінансування установ природно-заповідного фонду.

Також Президент доручив Кабміну та МДА Севастополя забезпечити підготовку та внесення в установленому порядку узгоджених пропозицій щодо створення відповідно до Закону України «Про природно-заповідний фонд України» нових та розширення територій існуючих національних природних парків та інших природно-заповідних об`єктів.

Список природних парків та інших природно-заповідних об`єктів, які розпорядився створити Президент, можна знайти на його сайті.