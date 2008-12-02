Сімферопольській єпархії передали церковні цінності

В. о. заступника начальника Кримської митниці Роман КРІЧЕВСЬКИЙ безоплатно передав Митрополиту Сімферопольському і Кримському Лазарю на постійне зберігання церковно-історичні цінності, затримані при спробах незаконного вивозу з України за останні роки.

Як повідомляє прес-служба єпархії, серед них образ Божої Матері «Казанська» кінця XIX – початку XX століття, олеографія на металі; а також книги столітньої і більш ніж столітньої давності – «Збірка коротких повчань на всі недільні і святкові дні», видана в 1899 році; молитвослови на молдавській мові 1909-го і на вірменській мові 1910 років видання; кніжка-помянник 1904 р.

Ікона Пресвятої Богородиці зберігатиметься у правлячого архієрея. Книги передані до бібліотечного фонду Таврійської Духовної семінарії.