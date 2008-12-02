Ющенко не виключає дострокових виборів парламенту
І закликає не сприймати їх як катастрофу
Президент України Віктор ЮЩЕНКО наголошує, що дострокові вибори можливі, якщо уряд не буде спиратись на більшість парламенту.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи в програмі «Свобода слова» на ІСТV.
Між тим В.ЮЩЕНКО зауважив, що зараз, у грудні, у зв’язку з міжнародною і внутрішньою кризою говорити про вибори, про їхнє фінансування - недоречно.
«Це не раціонально», - сказав Президент, зауваживши, що спочатку необхідно дати відповідь на виклики економічної кризи.
«Без цього ми не маємо право відпускати депутатів навіть на канікули», - сказав В.ЮЩЕНКО.
Він вкотре наголосив, що парламент в поточному місяці має ухвалити бюджет-2009, доповнення до антикризового пакету законів, можливо, провести судову та податкову реформи.
«Нам необхідно рухатись технічно. І на цьому тижні необхідно вибрати спікера», - підкреслив Президент, зауваживши при цьому, що це має бути внутрішнє рішення парламенту, хоча «ми виходимо з того, що цю кандидатуру має пропонувати «Наша Україна».
«Наступний крок - нам необхідно сформувати таку концепцію відносин, щоб знайти 240, 270 голосів» для проведення вищезазначених рішень, сказав В.ЮЩЕНКО.
При цьому він наголосив, що у разі ухвалення бюджету та інших необхідних документів у парламенту з’явиться шанс для проведення діалогу щодо формування коаліції.
Президент підкреслив, що дав парламенту шанс, в тому числі і часовий, для пошуку ефективної конфігурації коаліції.
Водночас В.ЮЩЕНКО не виключає, що такої коаліції не буде створено. В такому випадку Президент наголошує, що демократичним виходом з такої ситуації можуть бути дострокові вибори.
Він закликав не сприймати вибори як якусь катастрофу, зазначивши, що за останні півроку в Європі відбулось багато дострокових виборів. В.ЮЩЕНКО підкреслив, що це є демократичний шлях виходу з політичної кризи.