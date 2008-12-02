Небо над Севастополем та Керччю розквітне святковими феєрверками
10:30, 02 грудня 2008Крым
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Початок 6 грудня о 18.00
|Фото Reuters
Як повідомили в Управлінні прес-служби Міністерства оборони України, проведення феєрверків передбачене відповідним наказом міністра оборони України Юрія ЄХАНУРОВА.
Як зазначив у своєму наказі глава оборонного відомства, 6 грудня у 1991 році з прийняттям Закону України “Про Збройні Сили України” почався відлік новітньої історії Українського війська, яке розбудовувалося разом з державою.
Ю.ЄХАНУРОВ наказав організувати проведення 6 грудня о 18.00 святкові феєрверки двадцятьма залпами у містах-героях Київ, Севастополь, Одеса, Керч, а також у містах Вінниця, Львів, Дніпропетровськ, Рівне та Житомир, повідомляє прес-служба Управління Міноборони.
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