На 70% підняти тариф на воду хочуть з нового року в Ялті

З 1 січня 2009 року за послуги водозабезпечення і водовідведення мешканці Ялти будуть платити на 70% більше.

Збільшення тарифу з 2,4 грн. до 4,11 грн. за один кубометр водоканал пояснює зростанням вартості енергоносіїв, збільшенням витрат на капремонт і підвищенням мінімальної зарплати працівникам, а отже – і відрахувань до бюджету.

У ялтинському виконкомі до намірів водоканалу ставляться спокійно – підвищення було неминучим.

До цих пір тарифи за послуги водоканалу в Ялті були одними з найнижчих у Криму. Після підвищення Ялта займе місце в середині списку тарифів по країні, повідомляє офіційний сайт міста