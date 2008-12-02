На 70% підняти тариф на воду хочуть з нового року в Ялті
11:30, 02 грудня 2008Крым
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Мерія до намірів ставиться спокійно
З 1 січня 2009 року за послуги водозабезпечення і водовідведення мешканці Ялти будуть платити на 70% більше.
Збільшення тарифу з 2,4 грн. до 4,11 грн. за один кубометр водоканал пояснює зростанням вартості енергоносіїв, збільшенням витрат на капремонт і підвищенням мінімальної зарплати працівникам, а отже – і відрахувань до бюджету.
У ялтинському виконкомі до намірів водоканалу ставляться спокійно – підвищення було неминучим.
До цих пір тарифи за послуги водоканалу в Ялті були одними з найнижчих у Криму. Після підвищення Ялта займе місце в середині списку тарифів по країні, повідомляє офіційний сайт міста
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