Кримський спікер вимагає покарати львівських вандалів (фото)

Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим Анатолій ГРИЦЕНКО вважає, що діям влади, яка приймала рішення про знесення пам`ятника Воїну-визволителю у місті Комарне Львівської області, має бути дана жорстка правова і моральна оцінка.

У коментарі кримського спікера, текст якого сьогодні поширив прес-центр ВР Криму, сказано, що «сучасні вандали глумляться над почуттями українців, чиї батьки і діди ціною неймовірних зусиль врятували цивілізований світ від фашизму».

«Подібні дії місцевої влади інакше як варварськими назвати не можна», - сказав А.ГРИЦЕНКО, коментуючи події в Комарному, «де наприкінці листопада рішенням сесії Комарницької міськради був знесений пам`ятник Воїну-визволителю, знищені надгробні плити, розкопані могили, а останки радянських солдатів розкидані по парку».

«Нелюди, які приймали це нелюдське рішення, і ті, хто його виконував, підняли руку на священну пам`ять про полеглих героїв, що в усі часи викликало різке засудження суспільства. Невже львівська влада не замислюється про ті руйнівні наслідки, які відбудуться в свідомості молодого покоління, котре змушене спостерігати, як глумляться над останками воїнів-визволителів, як на догоду політиканам ґвалтують власну історію», - заявив А.ГРИЦЕНКО.

Голова Верховної Ради Криму вважає, що таким діям має бути дана правова і моральна оцінка, а вандали повинні понести заслужене покарання.

Як повідомлялося в ЗМІ, наприкінці листопада в місті Комарне Городоцького району Львівської області знесли пам`ятник радянським солдатам і розрили їх поховання. Місце розкопок не було захищене, а викопані скелети місцеві підлітки фотографували на мобільні телефони, повідомляли ЗМІ.

Представники Городоцької райадміністрації і мерії міста Комарне повідомили, що рішення перепоховати останки радянських воїнів було прийняте на сесії міськради – «з тією лише метою, що на міському кладовищі за ними краще доглядатимуть».

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