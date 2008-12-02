Нацбанк скасував обмеження на готівковому валютному ринку

Із сьогоднішнього дня, 2 грудня, Національний банк України (НБУ) скасував обмеження на готівковому валютному ринку.

Про це йдеться в постанові НБУ №408, текст якої має в своєму розпорядженні УНІАН.

«Із 2 грудня 2008 року на готівковому валютному ринку України уповноважені банки й уповноважені фінансові установи здійснюють операції з купівлі-продажу готівкової іноземної валюти без обмежень щодо розміру маржі між курсом купівлі та продажу готівкової іноземної валюти й граничного відхилення курсу купівлі та продажу готівкової іноземної валюти від офіційного курсу гривні до іноземних валют, який встановлюється Національним банком України», - йдеться в документі.

Як повідомляв УНІАН, обмеження на валютному ринку у вигляді граничного відхилення курсу купівлі-продажу готівкової валюти від офіційного курсу НБУ на рівні 1,5% і обмеження маржі на рівні 3% було введено Національним банком в листопаді та жовтні ц.р. відповідно.