Експерти називають стан українців соціальною депресією
Але масових акцій протесту чекати не слід
Експерти вважають, що сьогоднішній стан українців можна охарактеризувати як „соціальна депресія, стрес”, але більшість не схильна говорити, що в Україні можуть початися масові акції протесту.
Про це свідчать результати експертного опитування „Соціально-економічна ситуація в умовах фінансової кризи: ризики та тенденції”, проведеного Інститутом глобальних стратегій.
Презентуючи результати дослідження на прес-конференції в УНІАН, заступник директора Інституту глобальних стратегій Уляна КІРІЄНКО зауважила, що соціальне відчуття українців експерти майже одностайно охарактеризували як „соціальна депресія, стрес” (90,9%).
На цьому фоні експерти дають стримані оцінки щодо рівня протестного потенціалу „простого українця”. В те, що в Україні можуть початися масові акції протесту вірять лише - 18,2%, за те, що акції протесту можуть охопити найбільш «проблемні» галузі економіки висловилось - 13,6%, більше експертів вважає, що акції протесту можливі тільки на окремих підприємствах (22,7%). Акції протесту можливі тільки внаслідок критичної ситуації для робітників, в тому числі звільнення, - вірять 31,8% експертів.
За словами У.КІРІЄНКО, до проблем, що можуть активізувати протестні настрої експерти віднесли: зростання цін на продукти харчування (63,6%), часткова чи повна втрата роботи (63,6%), неспроможність населення розплачуватися по кредитах (54,5%).
Інститут також запитав експертів, чи здатні профспілки організувати масові акції протесту. 54,5% негативно відповіли на це запитання. Це експерти пов’язують з тим, що в Україні відсутній профспілковий рух (31,8%), профспілки – номінальні структури (27,3%) або лобісти партійних інтересів (27,3%). Соціальний протест може бути використаний окремими політичними партіями радикального політичного спрямування. Серед таких партій експерти називають КПУ (63,6%), ВО „Свобода”, ПСПУ та інші.