Сімферополь натякає, що Кабмін виділив йому замало грошей

Кабінет міністрів України планує направити 16 млн. 511,2 тис. грн. з державного бюджету країни на підготовку до святкування 225-річчя Сімферополя.

Як повідомили у прес-центрі мерії Сімферополя, український уряд затвердив план заходів з підготовки до святкування 225-річчя Сімферополя.

Згідно з планом, до Дня міста в Сімферополі планується спорудити водоводи в мікрорайонах Верхня Українка і Петровська Балка, реставрувати пам`ятки архітектури і містобудування – садиби академіка П.С.Палласа і будинок по вул. К.Маркса, 26, збудований ще 1826 року. Крім того, передбачається придбати пожежний колінчастий підйомник завдовжки понад 45 метрів і аварійно-рятувальний автомобіль, виготовлений на базі автомобіля марки «Газель». «Це все, на що нам вдалося залучити гроші держави, – зазначив мер Сімферополя Геннадій БАБЕНКО. – Решту доведеться робити своїми силами».

Розпорядженням Кабміну також був затверджений склад організаційного комітету з підготовки до святкування 225-річчя Сімферополя. Оргкомітет очолив міністр регіонального розвитку і будівництва України Василь КУЙБІДА.

***Сімферополь зазвичай відзначає День міста у червні.