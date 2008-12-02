Екологи: спалювання сухого листя повільно вбиває людей

Екологи закликали жителів Криму не спалювати сухе листя і сміття.

Спалювання сухого листя не тільки отруює довкілля, але і повільно вбиває людей, говорять в Республіканській асоціації «Екологія і світ».

За даними Національного екологічного центру України, при згорянні однієї тони рослинних залишків у повітря вивільняється біля 9 кг мікрочастинок диму; до їх складу входять пил, окиси азоту, чадний газ, важкі метали і низка канцерогенних сполук. При тлінні листя без доступу кисню виділяється бензопірен, що здатен викликати у людини ракові захворювання.

«Окрім безпосередньої загрози людському здоров`ю, спалювання листя і сухої трави приводить до загибелі корисних комах. Від пожежі вигоряють верхні частини коріння, що може погубити дерево», - зазначила прес-служба асоціації «Екологія і світ».

Асоціація вимагає від місцевої влади забезпечити в Криму утримання зелених насаджень відповідно до Правил утримання зелених насаджень міст та інших населених пунктів України.

Від Республіканського комітету АРК з охорони навколишнього природного середовища, його регіональних екологічних інспекцій, СЕС екологи вимагають запобігати спалюванню листя і відходів, карати винних в отруєнні природного середовища і людей, забезпечити збереження чистого повітря в містах і селах.