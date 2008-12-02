Служба безпеки не отримувала позовів від Москаля і Денісової

СБУ не отримувала офіційних документів щодо позовів до неї з боку народного депутата України Геннадія МОСКАЛЯ і Міністерства праці та соціальної політики України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам в Києві заявив тимчасово виконуючий обов’язки голови СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.

«Ми чекаємо – подайте позов, я прийду в суд і покажу всі ці документи (мається на увазі матеріали про корупційні діяння щодо Г.МОСКАЛЯ і посадовців Мінпраці – УНІАН). Де позови? Який суд? Я готовий йти завтра. Можливо, вони десь таємно ховають (позови)?», - зазначив В.НАЛИВАЙЧЕНКО, додавши: «Я законослухняний громадянин, сиджу, чекаю, підготувався».

Як повідомляв УНІАН, В.НАЛИВАЙЧЕНКО і його заступник Тиберій ДУРДИНЕЦЬ неодноразово заявляли про викриття незаконних чи корупційних дій, вчинених Г.МОСКАЛЕМ на різних посадах. Зокрема, вони звинувачували депутата у незаконному наданні громадянам статусу ветеранів війни, контрабанді автомобіля Lexus, незаконному отриманню земельної ділянки в Криму, а також володіння готелями в Чехії та Македонії.

12 листопада Г.МОСКАЛЬ подав до Шевченківського райсуду Києва позовні заяви до В.НАЛИВАЙЧЕНКА та його заступника Т.ДУРДИНЦЯ. Він вимагає спростувати звинувачення на його адресу з боку керівників СБУ про нібито скоєні ним правопорушення і корупційні дії.

Також 24 листопада Г.МОСКАЛЬ звернувся до Окружного адміністративного суду Києва з проханням скасувати всі документи, підписані В.НАЛИВАЙЧЕНКОМ після 22 січня 2007 року. Депутат посилається на закон ”Про тимчасове виконання обов`язків посадовців, яких призначають на посаду за згодою Верховної Ради Президент або Верховна Рада за поданням Президента” і твердить, що В.НАЛИВАЙЧЕНКО, який виконує обов`язки голови СБУ з грудня 2006 року, як перший заступник голови СБУ мав право виконувати обов`язки голови СБУ не довше одного місяця.

Крім того, у листопаді В.НАЛИВАЙЧЕНКО повідомив, що співробітники СБУ задокументували незаконні операції Мінпраці з коштами, призначеними для харчування дітей-“чорнобильців”, і факт розкрадання 60 млн. грн. бюджетних коштів посадовцями Мінпраці під час закупівлі 18,5 тис. інвалідних візків.

14 листопада міністр праці і соціальної політики України Людмила ДЕНІСОВА заявила, що звернулася до Печерського районного суду Києва з позовною заявою до В.НАЛИВАЙЧЕНКА у зв`язку з його необгрунтованими звинуваченнями в корупції.