У Севастополі зібрали краватки для президента Грузії Саакашвілі

Група невідомих, які представилися «громадянами Севастополя», проникла сьогодні в будівлю Севастопольської міської державної адміністрації й спробувала увірватися до кабінету голови виконавчої влади міста Сергія КУНІЦИНА з метою передати йому «подарунок» і лист для Президента Грузії Михайла СААКАШВІЛІ.

Як повідомили у прес-службі Севастопольської міськдержадміністрації, «подарунком» був поліетиленовий пакет із краватками.

«Папір, який через стиль і брутальні висловлювання й листом-то не назвеш, спрямовано проти підписання дружньої угоди між містами Поті та Севастополем», - повідомили в прес-службі.

Сам С.КУНІЦИН, коментуючи інцидент, назвав інцидент «провокацією в дусі політичного хуліганства». За його словами, «ці люди не збираються вступати в діалог, пояснювати свої наміри й вчинки, їм не поясниш, що Поті та Севастополь пов`язують історія, дружні відносини. Вони в усьому бачать політику й діють як брутальні хулігани. Прийшли, кинули мішок, шпурнули незрозумілий папір, заважали працювати людям, втекли».

С.КУНІЦИН сподівається, що правоохоронні органи дадуть цій події відповідну оцінку.

Крім того, голова міськадміністрації порадив хуліганам направити свою енергію в продуктивніше русло. «Краще взяли б у руки по пакету, й пішли збирати сміття», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 22 листопада Севастопольська міськдержадміністрація та мерія самокерованого міста Поті (Грузія) підписали договір про торговельно-економічну, науково-технічну та культурну співпрацю.

***Сьогодні в Севастополі група громадян збирала краватки для Президента Грузії. Чому саме краватки - можна побачити в Інтернеті.