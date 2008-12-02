Кримські татари хочуть до НАТО та ЄС

Кримські татари підтримують подальшу інтеграцію України в європейські та євроатлантичні структури.

Як повідомили у прес-службі Меджлісу кримськотатарського народу, про це перший заступник голови Меджлісу Рефат ЧУБАРОВ заявив сьогодні у Сімферополі під час зустрічі з міністром Великої Британії у справах Європи Керолайн ФЛІНТ.

«Повноцінне членство України в Європейському Союзі, а також у НАТО, дасть нам надії на привнесення в українське суспільство загальновизнаних стандартів у сфері прав людини і прав народів», – вважає Р.ЧУБАРОВ. Крім того, він упевнений, що членство України в ЄС і НАТО «істотно зменшить загрозу зовнішнього тиску» на Україну, який сьогодні «чинять деякі її сусіди».

Зі свого боку, британський міністр відзначила, що Велика Британія підтримує демократичний вибір України. «Сьогодні в Україні досягнутий певний рівень прогресу, здійснена реструктуризація економіки. Але, з іншого боку, на шляху до Європейського Союзу невід`ємною вимогою щодо членства є питання дотримання демократії, захисту прав людини, розвитку і захисту культури, історії і мов меншин», - цитує К.ФЛІНТ прес-служба Меджлісу.

Сьогодні К.ФЛІНТ також провела зустріч з Постійним представником Президента України у Криму Леонідом ЖУНЬКО.