Російський будинок відкрився в Керчі

У Керчі відкрився Російський будинок (рос. - «Русский дом») – представництво Російської общини Криму.

«Російський будинок відкрився саме в Керчі не випадково, адже це місто знаходиться ближче до кордонів Російської Федерації, ніж інші міста Криму», - повідомила сьогодні прес-служба Російської общини Криму.

Як мовиться у повідомленні, у керчан «тісні культурні, економічні, родинні зв`язки із сусідньою державою».

Лідер Російської общини Криму Сергій ЦЕКОВ назвав відкриття Російського будинку «знаковою подією», з якої, на його думку, «почне відроджуватися наш союз і єдність з Росією». При цьому С.ЦЕКОВ заявив, що «згідно з офіційною статистикою, росіян за походженням і національністю в Криму більше половини, а по мові – 80%».

У Російському будинку проводитимуться творчі вечори, виставки, різні заходи. «А в майбутньому саме тут може розміститися офіційне представництво Краснодарського краю Росії. Російська община Криму вже веде переговори про це із російською стороною», - зазначили в організації.