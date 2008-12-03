УНІАН-Крим відтепер і російською!

Новини можна читати двома мовами

Новини "УНІАН-Крим" відтепер можна читати і російською. Почала працювати Інтернет-сторінка "УНИАН-Крым" російською мовою. Відтепер новини про кримський регіон можна читати двома мовами - російською за адресою http://crimea.unian.net/rus/ і українською на сторінці http://crimea.unian.net/ukr/ Окрім того, агенція УНІАН почала випускати новий продукт - УНІАН-економіка (http://economics.unian.net/).

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter