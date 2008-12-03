УНІАН-Крим відтепер і російською!
00:01, 03 грудня 2008Крым
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Новини можна читати двома мовами
Новини "УНІАН-Крим" відтепер можна читати і російською.
Почала працювати Інтернет-сторінка "УНИАН-Крым" російською мовою.
Відтепер новини про кримський регіон можна читати двома мовами - російською за адресою http://crimea.unian.net/rus/ і українською на сторінці http://crimea.unian.net/ukr/
Окрім того, агенція УНІАН почала випускати новий продукт - УНІАН-економіка (http://economics.unian.net/).
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