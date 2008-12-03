УНІАН-Крим відтепер і російською!

00:01, 03 грудня 2008
Крым
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Новини можна читати двома мовами

Новини "УНІАН-Крим" відтепер можна читати і російською.

Почала працювати Інтернет-сторінка "УНИАН-Крым" російською мовою.

Відтепер новини про кримський регіон можна читати двома мовами - російською за адресою http://crimea.unian.net/rus/ і українською на сторінці http://crimea.unian.net/ukr/

Окрім того, агенція УНІАН почала випускати новий продукт - УНІАН-економіка (http://economics.unian.net/).

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