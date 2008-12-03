Уряд Криму вирішив економити ... на адміністраціях Президента

Рада міністрів Автономної Республіки Крим в умовах світової фінансової кризи скорочує бюджетні витрати на управління.

Як повідомили у прес-службі Ради міністрів АРК, уряд Криму розглянув питання «Про економію бюджетних коштів, передбачених на утримання районних державних адміністрацій і Державного архіву в Автономній Республіці Крим».

Питання ініційоване для економного та раціонального використання коштів держбюджету країни, передбачених на утримання райдержадміністрацій і державного архіву в Криму, «в умовах впливу світової фінансової кризи на економіку України» і з урахуванням постанови Кабінету Міністрів.

Прийнятою постановою кримського уряду передбачено припинити придбання за рахунок засобів загального фонду держбюджету автотранспорту, меблів, мобільних телефонів, ноутбуків, побутової техніки, а також здійснення ремонту та реконструкції приміщень, в яких розташовані райдержадміністрації та державний архів АРК, окрім тих, що перебувають в аварійному стані.

Постановою також передбачається забезпечити «скорочення на 10% витрат, передбачених у планах асигнувань на транспортні послуги, послуги зв`язку, представницькі витрати, витрати на відрядження за кордон і не допускати утворення кредиторської та дебіторської заборгованостей».

Також передбачено не ініціювати збільшення чисельності працівників РДА і державного архіву в Криму перед Радою міністрів або галузевими органами виконавчої влади.