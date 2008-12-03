Через пасажира літак зробив вимушену посадку в Сімферополі

У аеропорту Сімферополя сьогодні вранці зробив вимушену посадку літак «Боїнг-737-300», що виконував рейс з Києва в Анталію (Туреччина).

Літак зробив посадку через погіршення стану здоров`я пасажира - чоловіка, 1951 року народження, жителя Донецька, повідомили у прес-службі Головного управління МНС України в Криму.

Чоловіка та його родичів зняли з рейса.

Постраждалому надано медичну допомогу. За попереднім діагнозом «швидкої допомоги», у чоловіка виявився постінфарктний кардіосклероз.

Після цього «Боїнг» продовжив свій рейс.