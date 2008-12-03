Через пасажира літак зробив вимушену посадку в Сімферополі
10:00, 03 грудня 2008Крым
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Чоловіка та родичів зняли з рейса
У аеропорту Сімферополя сьогодні вранці зробив вимушену посадку літак «Боїнг-737-300», що виконував рейс з Києва в Анталію (Туреччина).
Літак зробив посадку через погіршення стану здоров`я пасажира - чоловіка, 1951 року народження, жителя Донецька, повідомили у прес-службі Головного управління МНС України в Криму.
Чоловіка та його родичів зняли з рейса.
Постраждалому надано медичну допомогу. За попереднім діагнозом «швидкої допомоги», у чоловіка виявився постінфарктний кардіосклероз.
Після цього «Боїнг» продовжив свій рейс.
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