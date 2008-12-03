Долар йде вгору. Рубль теж підріс

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США знову відкрилися зростанням котирувань – 7,3850/7,5150 грн., ціни на російську валюту піднялися – 0,2575/0,2675 грн., котирування євро-гривнею пішли вгору – 9,3695/9,5405 грн., повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар виросли - 1,2690/1,2692 дол. США (вівторок - 1,2591/1,2593).

У вівторок Нацбанк на ринок не виходив.

Як повідомляв УНІАН, учора НБУ заявив, що 3 грудня готовий здійснити валютну інтервенцію з продажу доларів США шляхом проведення валютного аукціону.

Банки, які планують взяти участь в аукціоні, повинні були до кінця вчорашнього дня переказати 100% грошового забезпечення в гривні на рахунок Нацбанку.

Самі заявки прийматимуться сьогодні до 14.00. Мінімальний обсяг заявки - 100 тис. дол.

Перед минулим аукціоном, який відбувся 26 листопада, Нацбанк зобов`язав банки перераховувати грошове забезпечення за день до проведення аукціону. Відтоді НБУ на ринок не виходив.