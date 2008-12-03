Українські ВМС у 2009 році візьмуть участь у великій кількості заходів

Українські Військово-морські сили у 2009 році візьмуть участь у великій кількості заходів міжнародного характеру, зокрема, в операції „Активні зусилля” у Середземному морі, широкомасштабному українсько-американському навчанні „Сі Бриз”, черговій активації оперативного з’єднання кораблів „Блексіфор”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на прес-конференції у Севастополі командувач ВМС Збройних Сил України адмірал Ігор ТЕНЮХ.

„Перш за все скажу, що план підготовки Військово-морських сил вже підписаний начальником Генерального штабу Збройних Сил України, також повністю зроблена деталізована доповідь міністру оборони України”, - зазначив адмірал.

За його словами, „передбачена дуже велика кількість заходів, як для Військово-морських сил, їм властивих, так і міжнародних заходів. Міжнародні заходи усі сплановані, і будуть виконуватися. А саме: участь кораблів ВМС в операції „Активні зусилля” у Середземному морі. Друге, проведення широкомасштабного українсько-американського навчання „Сі Бриз” (і вже за тиждень у Одесі буде проведена друга плануюча конференція з цих навчань)”.

І.ТЕНЮХ додав, що український флот також візьме участь в активації „Блексіфор”. „Зараз Україна є головуючою стороною, і цього року ми приймали усіх командувачів флотів причорноморських держав, а також прийняли керівництво групою „Блексіфор” на 2008 рік, і в 2009 році ми будемо передавати естафету управління нею болгарським ВМС”, - зазначив адмірал.

За його словами, українсько-американські (із запрошенням інших країн) навчання „Сі бриз-2009” будуть проводитися у повному форматі, із залученням великої кількості корабельного складу, літальних апаратів, а також морської піхоти.

Як сказав І.ТЕНЮХ, „цього року у навчаннях „Сі Бриз” взяли участь 16 держав, на наступний рік ми плануємо, що у них візьмуть участь до 26 держав. Це є дуже позитивно, що навчання „Сі Бриз” з кожним роком набирають все більших і більших масштабів”.

Крім того, як зазначив адмірал, „ми ускладнили завдання на навчання „Сі Бриз”. Якщо цього року ми проводили навчання під загальним планом дій „Евакуація некомботантів”, то на наступний рік ми вже будемо проводити навчання по знищенню террористичних угруповань, що веде за собою збільшення кількості військовослужбовців, а саме - морської піхоти (а буде морська піхота і США, і батальйон морської піхоти від українських ВМС, також є деякі пропозиції від інших держав щодо можливої їх участі в складі морських піхотинців)”.

Тобто, сказав командувач ВМС, „навчання „Сі Бриз” будуть проводитися у повному форматі із залученням великої кількості корабельного складу, літальних апаратів, а також морської піхоти”.

Як повідомив І.ТЕНЮХ, „заплановано міжнародні заходи за участі наших військовослужбовців, у першу чергу офіцерів корабельного складу у стажуваннях на кораблях різних військово-морських сил різних держав, таких як США, Туреччина, Італія, Румунія”. „Усі заплановані заходи будуть виконуватися згідно із планом”, - додав він.