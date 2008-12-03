Долару пророкують чорні часи

Обмінний курс долара значно знизиться в 2009 році, прогнозують провідні економісти організації «Конференція ООН з торгівлі і розвитку» (UNCTAD), пише "Дело"

Така тенденція чекає американську валюту, після того, як восени нинішнього року вона різко почала рости в ціні. Тоді бізнес почав переводити свій капітал у долари, щоб уберегти його від знецінення.

За прогнозом UNCTAD, до падіння американської валюти приведе в першу чергу стрімке збільшення зовнішньої і внутрішньої державної заборгованості США. На даний момент вона складає 2,7 трильйона доларів, хоча ще в кінці 2007 року не перевищувала 2,5 трильйона. Крім того, економісти чекають, що інвестори почнуть відмовлятися від «доларових» капіталовкладень.

«Те, що долар впаде, — це 100%, тому що зростання курсу має бути не технічним, пов`язаним не з панікою банків або ринків, а з економічними показниками. Тільки якщо ВВП бурхливо росте, тоді можна говорити про зростання валюти», — пояснює національний секретар Українського суспільства фінансових аналітиків Віктор Тиркало.

Перш за все, за прогнозом UNCTAD, здешевлення американської валюти завдасть удару по країнах, що розвиваються, в яких левову частку золотовалютного резерву складає долар. В той же час, за словами заступника голови правління банку «Фінанси і Кредит» Ігоря Львова, центральні банки багатьох країн вже давно перестрахувалися і перевели свої активи в інші валюти. «У банкірів є принцип: не тримати все в одній корзині», — пояснює він.

За словами начальника відділу випуску фінансових інструментів Укрсоцбанку Еріка Наймана, падіння американської валюти приведе до різкого зростання процентних ставок за держоблігаціями США. «Американці будуть вимушені стримувати обвальне падіння долара і фінансувати його з держбюджету за рахунок підвищення процентних ставок, можливо, до 8% в кінці наступного року», — говорить фінансист.

На Україні різке падіння долара, як вважають експерти, значно не відіб`ється. «Долар в світі слабшає по відношенню до інших валют через те, що економіки тих країн стійкіші, стабільнішеі По відношенню до гривні долар все одно залишиться сильною валютою, так само як і євро», — відзначає Львов.