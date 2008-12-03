УНП пропонує карати як кримських сепаратистів, так і їхніх спонсорів

Голова Кримської організації Української народної партії Олег ФОМУШКІН вважає, що за антиукраїнську діяльність в Криму мають відповісти не лише юридичні лідери сепаратистських організацій, але й їх політичні та фінансові спонсори.

«Не секрет, що «замовляють музику» в сепаратистських організаціях не ті люди, що стоять з транспарантами на мітингах», – заявив О.ФОМУШКІН.

«Тюремне ув’язнення деяких представників антиукраїнських організацій зупинить антиукраїнську істерію в Криму, але лише на деякий час, оскільки здебільшого діяльністю всіх цих організацій курує єдиний центр, що у свою чергу, контролюється Кремлем. У такому разі, в антиукраїнській пропаганді в Криму будуть просто змінені виконавці», – впевнений голова Кримської організації УНП, слова якого цитує прес-служба партії.

«Коли СБУ продовжуватиме проводити політику, щоб усі особи, висловлювання чи дії яких (в тому числі й фінансова підтримка осіб та організацій, що закликають до таких дій) підпадають під дію статті 110 Кримінального кодексу України, були покарані відповідно до Закону, – політична, етнічна та релігійна ситуація в Криму може стабілізуватися», - підкреслив політик.

О.ФОМУШКІН наголосив, що «це має стосуватися і простого студента, котрий за гроші стоїть на антиукраїнському мітингу, і спікера Верховної Ради Криму, який дозволить собі заклики до порушення територіальної цілісності України, і загальноукраїнських та кримських лідерів ПСПУ, КПУ, Російського блоку та багатьох інших антиукраїнських політичних та громадських організацій».