Дистанційне освітлення хочуть запровадити в Євпаторії

Систему дистанційного освітлення планує запровадити в Євпаторії комунальне підприємство «Міськсвітло».

Коштує така система 250 тис. грн., але дає очевидну економію.

Фахівці підприємства «Міськсвітло» підрахували, що система окупиться через 4 роки після впровадження.

Окрім того, в зовнішньому парку освітлення міста і в бюджетних установах йде впровадження енергозбережних джерел світла. З 1 січня 2009 року комунальні підприємства і всі бюджетні установи Євпаторії повинні впритул приступити до заміни ламп. Відділ енергозбереження Євпаторійського виконкому триматиме цей процес під контролем, повідомляє євпаторійський портал Каламіт