Дистанційне освітлення хочуть запровадити в Євпаторії
15:04, 03 грудня 2008Крым
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Коштує така система 250 тис. грн.
Систему дистанційного освітлення планує запровадити в Євпаторії комунальне підприємство «Міськсвітло».
Коштує така система 250 тис. грн., але дає очевидну економію.
Фахівці підприємства «Міськсвітло» підрахували, що система окупиться через 4 роки після впровадження.
Окрім того, в зовнішньому парку освітлення міста і в бюджетних установах йде впровадження енергозбережних джерел світла. З 1 січня 2009 року комунальні підприємства і всі бюджетні установи Євпаторії повинні впритул приступити до заміни ламп. Відділ енергозбереження Євпаторійського виконкому триматиме цей процес під контролем, повідомляє євпаторійський портал Каламіт
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