Російський канал RenTV повертається в український ефір

Національна рада з телебачення і радіомовлення має намір найближчим часом дозволити трансляцію в Україні російського телеканалу RenTV.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу заявив перший заступник голови Нацради Ігор КУРУС, відповідаючи на запитання журналістів.

За його словами, 28 листопада делегація Нацради побувала на RenTV, де ознайомилася з технічними можливостями телекомпанії та її роботою. Там українським фахівцям показали резервний ствол, який буде транслювати сигнал на територію України, та ознайомили з відеотекою, яка налічує понад 35 тис. годин власного продукту.

Саме побачене, зазначив І.КУРУС, і переконало у спроможності RenTV забезпечити якісний сигнал та дотримуватися при цьому авторських прав. ”Тому я внесу це питання (надання дозволу на трансляцію - УНІАН) на найближче засідання Нацради”, – сказав він.

Водночас І.КУРУС не назвав точної дати розгляду питання про дозвіл на трансляцію RenTV, вказавши на низку службових відряджень членів Нацради, які завадять зібрати кворум для прийняття рішення.

Крім того, додав він, сама телекомпанія також не дуже поспішає, визначаючи бізнес-концепцію свого входження в український телепростір.

Як повідомляв УНІАН, Національна рада з телебачення і радіомовлення зобов`язала кабельних операторів припинити ретрансляцію неадаптованих до вітчизняного законодавства телеканалів, в результаті чого більшість російських телекомпаній зникли з українського ефіру.

За словами голови Нацради Віталія ШЕВЧЕНКА, 1 березня 2008 року минуло три роки відтоді, як Нацрада прийняла вимогу до провайдерів дотримуватися норми вітчизняного законодавства під час ретрансляції іноземних телеканалів. «Йдеться про багато законів, зокрема - про рекламу, авторські та суміжні права, мораль тощо. Річ не тільки в дотриманні чи недотриманні норми української мови в ефірі», - запевнив В.ШЕВЧЕНКО.