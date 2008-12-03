Огризко: Чорноморський флот Росії піде з Криму в 2017 році

Міністр закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО не сумнівається у виведенні Чорноморського флоту Росії з Криму в 2017 році.

Про це він заявив в інтерв’ю УНІАН.

“У мене немає жодного сумніву, що так і буде. Бо так написано в Конституції України”, - сказав міністр.

В.ОГРИЗКО наголосив, що не може собі уявити парламент, який змінить цю норму Конституції заради того, щоб на українській території залишався іноземний військовий флот.

При цьому він зауважив, що після 2017 року Чорноморського флоту в Україні бути не може і саме тому Україна передала російським колегам проект документа, у якому чітко і ясно прописано, як їм потрібно до цього готуватися.

Водночас В.ОГРИЗКО додав, що, на превеликий жаль, реакції від Росії на це немає.