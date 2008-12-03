Командувач ВМС сподівається, що криза не зірве будівництво корветів

Командувач Військово-Морських Сил Збройних Сил України адмірал Ігор ТЕНЮХ сподівається, що будівництво першого військового корабля класу “корвет” для українського флоту розпочнеться наприкінці літа або на початку осені 2009 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час прес-конференції у Севастополі, відповідаючи на запитання журналістів.

„На сьогоднішній день цей проект перебуває в стадії завершення розробки технічного проекту, і по плану на наступний рік, десь на кінець літа - початок осені повинна відбутися перша закладка корабля”, - сказав І.ТЕНЮХ.

За його словами, кошти на завершення технічного проекту вже виділені.

І.ТЕНЮХ сподівається, що фінансова криза не вплине на реалізацію проекту з будівництва кораблів класу “корвет”. За словами адмірала, будівництво корабля перебуває на особливому контролі Міністерства оборони і Генерального штабу Збройних Сил України.

Він також додав, що зараз Міноборони розглядає питання участі міжнародних компаній в будівництві цього корабля.

За словами адмірала, „корвет буде відповідати усім останнім новітнім технологіям, в першу чергу, це стосується системи бойового управління, озброєння, присутності на цьому кораблі вертольота, відповідності усіх маневрових елементів тощо”.

Як повідомляв УНІАН, у 2007 році командувач Військово-морськими Силами Збройних Сил України І.ТЕНЮХ повідомив, що в Україні заплановано створити новітній корабель із сучасною технікою, водотоннажністю до 3 тис. тонн, з дальністю плавання до 4,5 тис. миль і автономністю до 30 діб. За його словами, передбачено, що більшість устаткування виготовлятиметься в Україні, за винятком озброєння. Він також поінформував, що планується збудувати 10-14 корветів.

За даними генерального директора підприємства “Укрспецекспорт” Сергія БОНДАРЧУКА, будівництво нового українського військового корабля класу “корвет” обійдеться державі приблизно в 1,5 млрд. грн.