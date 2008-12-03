Флот України виконав річний план переходу на контракт лише на 60%

Військово-морські сли України через недофінансування соціальних програм лише на 60% виконали річний план переходу на контрактну службу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні командувач ВМС Збройних Сил України адмірал Ігор ТЕНЮХ під час прес-конференції у Севастополі.

„На жаль, скажу відверто, цього року ми не виконали повністю план по переходу військовослужбовців на службу за контрактом. Причина, звичайно, була у недофінансуванні по програмах. В першу чергу, це стосується соціального аспекту - підняття грошового забезпечення військовослужбовців служби за контрактом. І друге - це побудова житла”, - зазначив адмірал.

Він висловив сподівання, „що ця програма буде перенесена на наступний рік, і ми будемо намагатися - залежно від фінансування - все ж таки цю програму виконати”.

Водночас, як наголосив І.ТЕНЮХ, „головна мета - не просто набрати контрактників, а створити повністю професійні ВМС”. Тому, за його словами, „відбір військовослужбовців на службу за контрактом є дуже ретельним, тому що специфіка служби на кораблях, в інших родах ВМС вимагає, щоб приходили юнаки, які мають відповідну освіту, фізичну підготовку, морально стійкий дух. Над цим працюємо, і працюємо дуже наполегливо”.

„Але головне, це, звичайно, повне фінансування виконання запланованих програм, і в першу чергу - соціальних”, - наголосив І.ТЕНЮХ.