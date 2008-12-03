16 мільйонів не перетворилися на очисні споруди в Судаку

Вищий господарський суд України скасував рішення судів, яким визнано законним договір між Судацькою міською радою і приватною фірмою про будівництво очисних споруд в Судаку.

Як повідомляє прес-служба прокуратури Криму, для реалізації проекту, який мав бути завершеним до кінця 2007 року, силами місцевих підприємців зібрано 16 мільйонів гривень. «Така сума осіла на рахунку фірми, але ніяк не відбилася на очисних спорудах, будівництво яких було законсервовано в 90-х роках минулого століття», - зазначила прокуратура Криму.

Прокуратура вважає схему фінансування проекту такою, що не відповідає вимогам закону. «Якби гроші збиралися до місцевого бюджету, витрачання їх підлягало б строгому контролю, а так вони акумульовані у фірмі, яка розпоряджається мільйонними сумами та ні перед ким не відповідає - ні як їх використовує, ні за кінцевий результат», - йдеться у повідомленні.

Вища касаційна інстанція направила справу на новий розгляд.