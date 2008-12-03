Кримський представник Ющенка представив свого нового заступника

Постійний Представник Президента України в Автономній Республіці Крим Леонід ЖУНЬКО представив колективу представництва свого заступника Богдана ДУБАСА.

Як повідомляє представництво, Б.ДУБАС призначений на посаду заступника кримського представника глави держави розпорядженням Віктора ЮЩЕНКА №329 від 27 листопада 2008 року.

Довідка. ДУБАС Богдан Йосипович - 1957 року народження, освіта вища. До останнього часу працював радником глави Секретаріату Президента України. Раніше був головою правління Державної іпотечної установи міста Києва, керував філією АТ "Кредит Банк (Україна)". Одружений. Має трьох дітей.