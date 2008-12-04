Пункт пропуску через держкордон відкриють на території порту Керчі

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про відкриття пункту пропуску через державний кордон на території держпідприємства «Керченський морський торговий порт».

Про це УНІАН повідомили в управлінні зі зв`язків зі ЗМІ Секретаріату КМУ.

Згідно з повідомленням, рішення створює умови для забезпечення функціонування поромного комплексу переправи Керч (Україна) - Поті/Батумі (Грузія) і морського вокзалу для здійснення прикордонного і митного контролю осіб, які мають право на в`їзд на територію України або виїзд з України.

Функціонування цієї поромної переправи дозволить залучити додаткові обсяги вантажів (до 1 млн. тонн на рік), скоротити термін доставки вантажів кінцевому споживачеві, створити сприятливі умови для перевезення пасажирів, а також сприятиме інтеграції транспортної інфраструктури регіону в мережу транспортних коридорів «Європа-Азія».