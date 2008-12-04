Готівковий курс пари гривня/долар у комерційних банках

Комерційні банки сьогодні пропонують купити долар США, в середньому, за ціною 7,15 грн., продають - по 7,50 грн., євро, в середньому, банки пропонують купити за 9,15 грн., продають - за 9,45 грн.

Згідно з інформацією, розміщеною на офіційних сайтах комерційних банків, на сьогодні встановлені наступні курси гривні до долара:

“Приватбанк”: долар США - 7,10/7,45 грн., євро - 9,00/,9,40 грн.;

“Райффайзен Банк Аваль”: долар США - 7,10/7,60 грн., євро - 8,90/9,70 грн.;

“Укрсоцбанк”: долар США - 7,34/7,49 грн., євро - 9,27/9,45 грн.;

“Родовід Банк”: долар США - 7,25/7,65 грн., євро - 9,20/9,70 грн.;

“Ощадбанк”: долар США - 7,23/7,50 грн., євро - 9,18/9,30 грн.;

“Укрексімбанк”: долар США - 7,25/7,46 грн., євро - 9,1517/9,40 грн.

Як повідомляв УНІАН, з 2 грудня 2008 р. Нацбанк постановою №408 скасував обмеження на готівковому валютному ринку.

Обмеження на валютному ринку у вигляді граничного відхилення курсу купівлі-продажу готівкової валюти від офіційного курсу НБУ на рівні 1,5% і обмеження маржі на рівні 3% були введені Національним банком в листопаді і жовтні ц.р., відповідно (постанова №319).