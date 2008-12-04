Наступного тижня Бартенєв офіційно стане мером Феодосії

10 грудня пройде позачергова сесія міської ради Феодосії, під час якої територіальна виборча комісія офіційно представить депутатському корпусу новообраного мера Феодосії Олександра БАРТЕНЄВА.

"Ця дата (10 грудня) вважається днем офіційного вступу на посаду нового мера Олександра БАРТЕНЄВА", - повідомила сьогодні головний фахівець зв`язків із ЗМІ виконкому міськради Феодосії Ганна ТРОФІМОВА.

Як повідомляв УНІАН, 30 листопада на позачергових виборах мера переміг директор Феодосійського підприємства по забезпеченню нафтопродуктами, депутат Верховної Ради Криму О.БАРТЕНЄВ (Партія регіонів). Він набрав більше 74% голосів виборців, які взяли участь у голосуванні. Вибори у Феодосії відбулися при низькій явці виборців - 34%.