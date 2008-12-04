Єхунаров хоче, щоб українські моряки отримали більше квартир, ніж росіяни

Міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ заявляє, що ситуація із забезпеченням житлом українських військових моряків в Севастополі є однією з найскладніших в Україні.

При цьому глава оборонного відомства висловив сподівання, що цього року українські військові моряки отримають більше квартир, ніж їхні російські колеги.

"Не було жодного разу, щоби у Севастополі Міністерство оборони України побудувало житла більше, ніж Міністерство оборони Російської Федерації для своїх моряків Чорноморського флоту", - цитує Ю.ЄХАНУРОВА Управління прес-служби Міноборони.

У зв’язку з цим міністр висловив побажання, щоби цього року ситуація із житлом у Севастопольському гарнізоні була вирішена, і 5-тисячний ордер військовослужбовцю української армії буде видано саме у цьому місті. "Я сподіваюся вручити 5-тисячний в цьому році ордер на житло українському військовому моряку у Севастополі, де ситуація із забезпеченням житлом є однією з найскладніших в Україні", - зазначив глава оборонного відомства.