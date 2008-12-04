Алея героїв з`явиться в Криму
11:38, 04 грудня 2008Крым
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Ліквідатори аварії на ЧАЕС врятували світ
Алею героїв відкриють в Сімферополі 12 грудня в рамках заходів, присвячених Дню вшановування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.
Як повідомив сьогодні прес-центр мерії Сімферополя, Алея включить як старий Пам`ятник жертвам Чорнобильської катастрофи, так і новий пам`ятник, присвячений героям СРСР і України, які брали участь в ліквідації аварії.
Так, на новому пам`ятнику буде зроблений напис «Слава героям-ліквідаторам, які врятували світ!», а також розміщені портрети героїв.
Крім того, новий комплекс включить 6 мармурових плит, на яких висічені прізвища і імена ліквідаторів (360 чоловік), загиблих при ліквідації аварії і після неї.
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