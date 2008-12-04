Алея героїв з`явиться в Криму

Алею героїв відкриють в Сімферополі 12 грудня в рамках заходів, присвячених Дню вшановування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

Як повідомив сьогодні прес-центр мерії Сімферополя, Алея включить як старий Пам`ятник жертвам Чорнобильської катастрофи, так і новий пам`ятник, присвячений героям СРСР і України, які брали участь в ліквідації аварії.

Так, на новому пам`ятнику буде зроблений напис «Слава героям-ліквідаторам, які врятували світ!», а також розміщені портрети героїв.

Крім того, новий комплекс включить 6 мармурових плит, на яких висічені прізвища і імена ліквідаторів (360 чоловік), загиблих при ліквідації аварії і після неї.