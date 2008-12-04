В Ялті відбудуться навчання МНС

5 грудня в районі ялтинської скелі Червоний камінь (Гурзуф) відбудуться навчання, мета яких - визначити ступінь готовності підрозділів МНС організовувати і проводити пошуково-рятувальні роботи на туристичних об`єктах України.

Як повідомляє сьогодні прес-служба Головного управління МНС України в Криму, очікується, що за ходом навчань спостерігатимуть глава МНС України Володимир ШАНДРА і керівники кримської автономії.

За сценарієм - рятувальники нададуть допомогу туристам, що постраждали на скелі, а також водієві і пасажирам, що потрапили в ДТП.

Під час навчань будуть задіяні понад 20 одиниць техніки, 150 осіб особового складу МНС і підрозділів цивільного захисту.