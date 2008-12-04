Красноперекопські підприємства УкрСнаб і Бром скорочують штат

Підприємство «УкрСнаб» і завод «Бром» (Красноперекопськ, Крим) скорочують штат.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на нараді в Сімферополі мер Красноперекопська Володимир АБІСОВ повідомив, що на даний час із 850 чоловік, які працювали на підприємстві «УкрСнаб», залишилося 550.

«Підприємство працює на 20%», - додав В.АБІСОВ. При цьому він висловив сподівання, що «до Нового року будуть укладені контракти, і це підприємство запрацює».

За даними мера Красноперекопська, якщо на початку року на Перекопському бромному заводі працювали 1052 особи, то на сьогодні – лише 685. «На 1 січня залишаться 605 чоловік», - сказав В.АБІСОВ.

«На жаль, підприємство, можливо, не з його вини одержало збитки 18,2 млн. грн. Навіщо тоді ходити на роботу?», - зазначив мер Красноперекопська.

За його словами, збитки одержані з об`єктивних причин. «Перш за все, перший обвал – це травень поточного року (мінус 7 мільйонів) і плюс підвищення цін на енергоносії і на сирову (мінус 9 мільйонів). Друга проблема – це ПДВ», - заявив В.АБІСОВ.

Він також повідомив, що ще одне красноперекопське підприємство – завод «Полівтор» – працює тільки на 30%.

Мер звернувся до керівництва Криму з пропозицією направити до Красноперекопська комісії уряду автономії, щоб на місці розібратися з ситуацією на заводах «Бром» і «Полівтор».