Пам`ятник радянському льотчикові встановлять в Сімферополі

Пам`ятник двічі Герою Радянського Союзу, військовому льотчикові Амет-хану Султану планується встановити до 225-ої річниці Сімферополя.

Як повідомив прес-центр мерії Сімферополя, планується, що пам`ятник буде встановлений на площі Амет-хана Султана (район Центрального ринку).

«Найближчим часом буде оголошений конкурс на кращий проект пам`ятника, – повідомив мер Сімферополя Геннадій БАБЕНКО. – І ми встановимо його (памяттник) або до 9-го Травня, або ближче до Дня міста».

Бажання взяти участь в майбутньому конкурсі вже висловили сімферопольські архітектори Ібрагим і Зарема НАГАЄВИ і Айдер БЕКІРОВ. Вони підготували проект пам`ятника військовому льотчикові.

Крім того, в сімферопольському аеропорту «Заводське» планується встановити МіГ-21 - радянський винищувач, на якому, в числі інших, здійснював вильоти Амет-хан Султан. Якщо це буде можливо, то в аеропорту також створять міні-експозицію, присвячену легендарному льотчику.